Polizei sucht weiter War der flüchtige Sexualstraftäter in Winterhausen?

Die Suche nach dem flüchtigen Sexualstraftäter Reinhard Peter Just geht auch in Unterfranken weiter. Der Mann, der am 6. Januar aus dem Ansbacher Bezirksklinikum ausgebrochen ist, soll am Sonntag unter anderem in Winterhausen gesichtet worden sein.

Aufregung am Sonntagabend in Winterhausen. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich in Windeseile um kurz nach 20 Uhr die Nachricht, der gesuchte Sexualstraftäter sei im Ort gesichtet worden. Zeugen melden sich bei der Polizei. Die machte sich sofort auf den Weg und suchte den Ort gründlich ab – ohne Erfolg.

Viele Zeugen haben sich gemeldet

Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, sind am Wochenende eine Vielzahl solcher Zeugenanrufe eingegangen. An zahlreichen und teils weit auseinander liegenden Orten Unterfrankens und speziell im Landkreis Würzburg wollen Menschen den Mann gesehen haben. Doch egal, wo die Polizei den Mann sucht – sie findet ihn nicht.

Reinhard Peter Just ist 47 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und rund 100 Kilo schwer. Er war 1992 wegen eines Sexualdelikts verurteilt und in einer geschlossene forensische Klinik in Ansbach untergebracht worden. Am 6. Januar kehrte er von einem Spaziergang im Außenbereich der Klinik nicht mehr zurück. Seither läuft die Fahndung.

Polizei warnt Kindergärten und Kitas

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von Freitag soll der Gesuchte im Bereich Unterfranken gesehen worden sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er sich zumindest in einem Fall in der Nähe eines kirchlichen Kindergartens bei Würzburg aufgehalten haben, heißt es in einem internen Schreiben der Polizei.

Im Fokus der Fahndung stehen demnach Mittel- und Unterfranken. Die Polizei hat Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten angeschrieben, um die Mitarbeiter für die mögliche Gefahr zu sensibilisieren. Wer den Flüchtigen sieht, soll umgehend die Polizei über den Notruf 110 alarmieren.