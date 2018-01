Nach CSU-Abstimmung Volkach setzt Straßenausbaubeiträge aus

"Wir setzen mit sofortiger Wirkung alle Bescheide aus!" Peter Kornell, Bürgermeister der Stadt Volkach

Der Bayerische Rundfunk hat in seinen Programmen am Mittwoch über die derzeit im Volkacher Ortsteil Astheim laufende Ausbaumaßnahme berichtet. Mehrere Anwohner haben vor Mikrophon und Kamera erzählt, dass sie für den Straßenausbau samt Kanal vor ihrer Haustür zum Teil bis zu 40.000 Euro zahlen müssen.

Straße kostet fast zwei Millionen

Bürgermeister Kornell stellt hierzu fest, dass der Straßenausbau der Karthäuser Straße in Astheim insgesamt 1,95 Millionen Euro kostet. Davon will die Stadt Volkach 510.000 Euro in Form von Straßenausbaubeiträgen von den Bürgern einfordern. "Wir erwarten nun, dass uns diese Summe vom Freistaat Bayern in irgendeiner Form ersetzt wird", so Kornell wörtlich. Viele Anlieger der Karthäuser Straße haben bereits im September Bescheide erhalten und schon gezahlt, in der Regel gut die Hälfte der insgesamt festgesetzten Beiträge.