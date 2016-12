Toter Schwan in Kahl am Main Erster Vogelgrippe-Fall in Unterfranken

In Unterfranken hat sich erstmals in diesem Jahr ein Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt. Bei einem toten Schwan vom Ostsee in Kahl am Main hat das Friedrich-Löffler-Institut den Virus H5N8 festgestellt. Der Vogel war am 20. Dezember gefunden worden.