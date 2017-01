8.000 Gäste erwartet Vesperkirche in Schweinfurt angelaufen

In der evangelischen St. Johanniskirche in Schweinfurt ist am Sonntag die dritte Vesperkirche angelaufen. Insgesamt 22 Tage lang werden bis zum 12. Februar Essen in der Kircher verteilt. Die Organisatoren erwarten insgesamt rund 8.000 Menschen.