Möglicherweise Beziehungstat Versuchte Tötung: Zwei Tatverdächtige in Schweinfurt festgenommen

Am Bahnhof in Schweinfurt sind am Mittwochnachmittag zwei Männer festgenommen worden. Sie wurden wegen eines versuchten Tötungsdelikts an einer 17-Jährigen in Laupheim in Baden-Württemberg von der Polizei gesucht.

Die 34 und 20 Jahre alten Männer wurden in einem Zug am Schweinfurter Bahnhof von der Polizei festgenommen und anschließend an die Ulmer Kriminalpolizei übergeben. Der 34-jährige Syrer wird verdächtigt, in Laupheim im Kreis Biberach am Dienstagabend auf eine 17-Jährige eingestochen zu haben. Das Opfer, das mit dem der Haupttäter in einer Ehe nach islamischem Recht lebte, wurde dabei schwer verletzt. Inzwischen befindet sie sich aber außer Lebensgefahr. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus.

Mittäter "dem islamistischen Spektrum zuzurechnen"

Der zweite Festgenommene ist ein 20-jähriger Libyer. Er ist der Bruder des Opfers und der Polizei zufolge "dem islamistischen Spektrum zuzurechnen". Er soll an der Tat beteiligt gewesen sein und dies auch bereits gestanden haben. Erst Anfang der Woche war der Mann in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Biberach wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und uneidlicher Falschaussage aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Durch Ermittlungen und Vernehmungen habe sich der Verdacht gegen die beiden Männer erhärtet. Beide sind inzwischen in Haft.