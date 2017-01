Engagement Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für vier Unterfranken

Der 73-jährige Werner Höhn aus Haßfurt (Lkr. Haßberge) engagiert sich seit über 40 Jahren als aktiver Musiker, Dirigent und Ausbilder. Seit 2000 ist er im Nordbayerischen Musikbund Bezirksvorsitzender für Unterfranken und seit 2009 Vizepräsident. Höhn ist staatlich anerkannter Dirigent im Laienmusizieren und Dozent für Musiktheorie. Viele junge Musiker wurden von ihm ausgebildet.

Hilfe für Kinder in Afrika

Die 63-jährige Anni Kropf aus Sulzbach im Landkreis Miltenberg engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten ehrenamtlich für notleidende Kinder im afrikanischen Sambia. Sie ist Fachoberlehrerin für Hauswirtschaft und Textiles Gestalten an der Ruth-Weiss-Realschule in Aschaffenburg und initiierte im September 1993 nach einem privaten Besuch in Afrika ein Schulprojekt, um sambische Waisenkinder in der Nähe der Hauptstadt Lusaka durch Patenschaften zu unterstützen.

Einsatz für Kommunalpolitik

Altlandrat Harald Leitherer aus Schwebheim (Lkr. Schweinfurt) hat sich durch sein außergewöhnliches Engagement im kommunalpolitischen Bereich auf Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksebene sowie beim Bayerischen Landkreistag auszeichnungswürdige Verdienste erworben. 1995 wurde er zum Landrat des Landkreises Schweinfurt gewählt und hatte dieses Amt bis 2013 inne. Zentrale Anliegen waren ihm vor allem die Bereiche Umwelt und Energie, Schule und Bildung, die Ansiedlung von Betrieben sowie der Ausbau der Infrastruktur.

Stütze der Kirchengemeinde

Die 78-jährige Gertrud Schauber aus Kreuzwertheim (Lkr. Main-Spessart) engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten im kirchlichen, sozialen und völkerverbindenden Bereich. Von 1988 bis 2006 war sie Mitglied des Kirchenvorstandes und in dieser Zeit am Bau des Gemeindehauses, des Kindergartens und an der Kirchenrenovierung maßgeblich beteiligt. Auch ihre ehrenamtliche Arbeit innerhalb der Leitung der Sozialstation, im Besuchsdienst und in der ökumenischen Praxisgruppe war von besonderer Bedeutung für die Gemeinde.