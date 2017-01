Er hält und hält und hält Würzburger Satellit kreist seit drei Jahren um die Erde

Das überrascht selbst seine Erfinder an der Uni Würzburg: Seit gut drei Jahren kreist der Experimentalsatellit UWE-3 um die Erde, und noch immer funktioniert der kleine Würfel mit einer Kantenlänge von gerade einmal zehn Zentimetern einwandfrei.

Am 21. November 2013 startete der Satellit mit einer Trägerrakete im russischen Yasny. Seitdem kreist er im Abstand von rund 600 Kilometern um die Erde. Für UWEs "Vater", den Würzburger Informatik-Professor Klaus Schilling, eine große Überraschung. Angesichts der permanenten Störstrahlung des Weltraums hat er nicht damit gerechnet, dass der nur ein Kilogramm schwere Satellit so lange durchhalten würde.

Software kann Weltraumstrahlung bändigen

Zwar falle jeder der beiden Mikro-Prozessoren, aus denen der Bordcomputer besteht, "durch die harte Weltraumstrahlung etwa einmal pro Woche aus", so Schilling. Weil dann aber sofort der andere Prozessor die anstehenden Aufgaben übernimmt und parallel Reparaturaktionen für seinen Partner startet, sei der Bordcomputer während der gut drei Jahre noch keine Sekunde ausgefallen. UWE-3 diene somit als lebender Beweis, so Schilling, dass die "anspruchsvolle Arbeitsumgebung im All, die besonders intensiv auf miniaturisierte Bauteile einwirkt, durch fortgeschrittene Software gebändigt" werden könne.