"Grenzen setzen" in Kliniken Unterfränkische Pflegekräfte protestieren für mehr Personal

Die Aktion am Dienstag und Mittwoch (24./25.10.17) ist Teil einer seit Wochen laufenden Initiative der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Mit dem Beharren auf ihren Dienstplänen und striktem "Dienst nach Vorschrift" sollen die Pflegekräfte zeigen, dass mit der gegenwärtigen Krankenhausfinanzierung und der daraus resultierenden dünnen Personaldecke "eine bedarfsgerechte und qualitativ gute Versorgung von Patientinnen und Patienten nicht möglich ist", heißt es von Seiten der Gewerkschaft.

Gewerkschaft: Personaldecke in Kliniken ist zu dünn

In Unterfranken beteiligen sich am Dienstag die Beschäftigten des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau und des Universitätsklinikums Würzburg an der Aktion. Am Klinikum Main-Spessart in Lohr am Main findet außerdem um 12.30 Uhr eine Solidaritätsbekundung statt. Am Mittwoch um 14.00 Uhr treffen sich Beschäftigte der Klinik Kitzinger Land vor dem Haupteingang des Krankenhauses.