Uniklinik Würzburg Erweitertes Herzschwäche-Zentrum wird eingeweiht

Zur Forschung und Diagnose steht der weltweit erste Magnet-Resonanz-Tomograph (MRT) einer neuen, leistungsfähigeren Generation zur Verfügung. Mit einem Gewicht von 21 Tonnen ist er das Kernstück des siebengeschossigen Neubaus auf dem Klinikgelände.

"In diesem Zentrum arbeiten die Kardiologen nicht alleine mit den Patienten, sondern gemeinsam mit andere Disziplinen aus der Klinik, zum Beispiel Psychiatern und Neurologen. Aber auch mit Grundlagenforschung, sodass die Forschung interdisziplinär sein kann und auch muss." Prof. Georg Ertl, Uniklinik Würzburg

Bund fördert Neubau mit 22 Millionen Euro

Bislang wurden in Würzburg jährlich 3.000 Menschen mit Herzschwäche ambulant versorgt. In dem erweiterten Zentrum können in Zukunft etwa 1.000 Patienten mehr behandelt werden. In dem Gebäude werden rund 240 Beschäftigte arbeiten, je 120 in Versorgung und Forschung.

An den Kosten des Neubaus von 56 Millionen Euro beteiligt sich der Bund mit 22 Millionen. Außerdem fördert er bis 2020 die Forschung mit fünf Millionen jährlich. Denn von Herzschwäche ist etwa jeder Zehnte über 70 Jahre in Deutschland betroffen. Dabei löst das Nachlassen der Pumpfunktion häufig schwere Folgekrankheiten aus.