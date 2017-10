Sechs tote Jugendliche in Gartenhütte Unglück von Arnstein: Staatsanwalt fordert Bewährungsstrafe für Vater

Im Prozess nach dem Unglück von Arnstein hat soeben die Staatsanwalt ihr Plädoyer gehalten: Der Staatsanwalt forderte zwei Jahre auf Bewährung für den angeklagten Vater. Der 52-Jährige hatte in seiner Gartenhütte einen ungeeigneten Generator aufgestellt. Sechs Jugendliche starben durch CO-Vergiftung. Von Barbara Markus

Im Prozess um die tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung von sechs Teenagern in einer Gartenlaube in Arnstein (Lkr. Main-Spessart) hat soeben die Staatsanwaltschaft am Würzburger Landgericht ihr Plädoyer gehalten. Der Staatsanwalt forderte zwei Jahre auf Bewährung für den angeklagten Vater.

Plädoyer des Staatsanwalts: Angeklagter handelte "mit grobem Unverständnis"

In dem Plädoyer legte der Staatsanwalt dem 52-jährigen Angeklagten zur Last, dass er beim Aufstellen des Stromaggregats innerhalb der Hütte "mit grobem Unverständnis" gehandelt habe. Der Mann hätte erkennen müssen, dass seine Konstruktion mit dem mit Rohren verlängerten Auspuff gefährlich war, so der Staatsanwalt.

"Der Anschluss des Generators war ein Schnellschuss, der nicht durchdacht war." Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen in seinem Plädoyer

Die schriftliche Einlassungen, die der Anwalt des 52-Jährigen zu Beginn des Prozesses vorgetragen hatte, wertet die Staatsanwaltschaft als Geständnis und Schuldanerkenntnis des Angeklagten. Die Aussagen seien von Reue getragen, so der Staatsanwalt. Der Mann, der bei dem Unglück selbst zwei Kinder verloren hatte, leide wie alle anderen Betroffenen auch. Das Plädoyer der Verteidigung läuft derzeit. Auch das Urteil gegen den 52-Jährigen könnte im Tagesverlauf fallen.

Tragödie von Arnstein: Jugendliche starben durch CO aus Stromgenerator

Angeklagt ist ein 52 Jahre alter Mann, der im Technikraum des Häuschens verbotenerweise einen mit Benzin betriebenen und nicht für Innenräume geeigneten Stromgenerator aufgestellt hatte. Die Abgase wollte der Mann mit Wasserleitungsrohren durch ein Loch in der Hüttenwand ins Freie leiten. Die lose Steckverbindung von Rohren war in der Unglücksnacht jedoch auseinander gefallen, so konnte sich das geruchlose und giftige Kohlenmonoxid in dem Gartenhaus verteilen.

Auch Kinder des Angeklagten unter den Toten

Sechs Jugendliche starben, darunter zwei Kinder des Angeklagten. Die 18 und 19 Jahre alten Jugendlichen hatten in der Laube den 18. Geburtstag seiner Tochter gefeiert. Gutachtern zufolge starben die sechs jungen Leute noch vor Mitternacht. Der Familienvater selbst fand am nächsten Tag die Leichen in der Laube.

Angeklagter Vater räumte Schuld ein und zeigte "fassungslose Trauer"

Zu Prozessbeginn hatte der 52-Jährige seine Schuld eingeräumt und mitgeteilt, er sei nach wie vor "fassungslos" wegen der Tragödie. Der Mann war zunächst wegen sechsfacher fahrlässiger Tötung angeklagt. Das Gericht beschränkte das Verfahren heute dann auf vier Fälle, weil der Familienvater durch die Tragödie selbst schwer getroffen wurde.