Lange Staus auf A3 Drei Verletzte nach Unfall bei Marktheidenfeld

Bei einem Lkw-Unfall auf der A3 am Donnerstagmorgen wurden drei Personen verletzt, einer davon schwer. Die Autobahn blieb für beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden gesperrt, da auch die Mittelleitplanke beschädigt worden war.

Der Unfall mit insgesamt sieben Fahrzeugen, davon drei Lkw, wurden gegen 8.30 Uhr von einem Muldenkipper verursacht, der in Richtung Würzburg mit Bauschutt unterwegs war. Das Schwerfahrzeug streifte nach Angaben der Polizei zunächst ein Auto und dann einen Kleinbus am Heck. In diesem waren Mitarbeiter des Vermessungsamts auf der Fahrt zu einem Einsatz. Zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der 53-Jährige Unfallverursacher hingegen wurde schwer verletzt.

Gaffer erschweren Aufräumarbeiten

Die A3 war zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld über Stunden voll gesperrt. Als eine Fahrspur in Richtung Frankfurt freigegeben wurde, sorgten Gaffer dort für massive Verkehrsbehinderungen, weil sie von der Unfallstelle Fotos und Videos machen wollen und dadurch den Verkehr behinderten. Polizisten konnten bereits gegen 19 Fahrer Beweise sichern. Da allerdings elf davon aus dem Ausland stammen, mussten sie eine Kaution hinterlegen um weiterfahren zu dürfen. Die acht Gaffer aus Deutschland müssen mit einer Anzeige rechnen. Um 17.30 Uhr waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn in Richtung Nürnberg wieder freigegeben.