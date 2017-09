Überfälle in Saal und Nüdlingen Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Fahndungserfolg für die Polizei in Unterfranken: Sie hat einen Mann festgenommen, der wohl für drei Überfälle in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld verantwortlich ist.

Wie Polizei-Pressesprecher Philipp Hümmer dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, wurde der Mann bereits am Mittwoch (30.08.17) festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, am 21. August einen versuchten Banküberfall in Bad Kissingen begangen zu haben. Einen Tag darauf soll er außerdem eine Sparkassenfiliale in Saal an der Saale (Lkr. Rhön-Grabfeld) und eine Bäckerei in Nüdlingen (Lkr. Bad Kissingen) überfallen haben.

Mehr Informationen im Laufe des Tages

Die Polizei hatte den Bankräuber mit großem Aufgebot und per Öffentlichkeitsfahndung gejagt. "Die Öffentlichkeitsfahndung hat leider nichts gebracht", so Hümmer. Letztendlich hätten die Ermittlungen der Kripo zum Erfolg geführt. "Manchmal geht es dann sehr schnell." Genauere Angaben konnte Hümmer noch nicht machen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wollen heute weitere Informationen bekannt geben.