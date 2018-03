Bad Banks-Autor Oliver Kienle Drehbuchautor der Erfolgsserie "Bad Banks" schreibt in Würzburg

"Ich bin ein riesiger Serienfan. Ich gucke das alles und ich wollte auch schon immer Serien machen. Aber beim Thema Investmentbanking war ich erst einmal skeptisch. Auch, ob ich da der Richtige bin." Oliver Kienle, Drehbuchautor von Bad Banks

Die Welt des Geldes

Oliver Kienle ist kein Zahlenmensch, sagt er. Die Welt des Geldes war ihm vor den Arbeiten zu "Bad Banks" fremd. Während der aufwendigen Recherche und zahlreichen Interviews lösten sich die Zweifel des Drehbuchautors aus Dettelbach (Lkr. Kitzingen) aber schnell auf. Der Bankensektor entpuppte sich als eine Welt voller spannungsgeladener Geschichten und Figuren. Trotzdem, das Drehbuch fiel dem 35-Jährigen nicht in den Schoß.

"Ich habe allein anderthalb Jahre gebraucht um die erste Folge der Serie so hinzukriegen im Drehbuch, dass wir wirklich überzeugt waren. Es war eine unheimlich Herausforderung, weil wir unbedingt ein Original haben wollten." Oliver Kienle, Drehbuchautor von Bad Banks

Originalität und Erfolg

Die harte Arbeit und das Streben nach einer eigenen Erzählweise zahlen sich jetzt aus. Die Fernsehpremieren auf ZDF und Arte wurden von euphorischen Presseberichten begleitet. In "Bad Banks" führt die erfolgereiche Investmentbankerin Jana Liekam (Paula Beer) den Zusammenbruch des Bankensystems herbei. Ihre Ex-Chefin Christelle Leblanc (Desiré Nosbusch) unterstützt sie dabei. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Oliver Kienle ist von den Reaktionen begeistert.

"Also wir alle aus dem Team haben sowas noch nicht erlebt, muss ich echt sagen." Oliver Kienle, Drehbuchautor von Bad Banks

Konkurrenz für Netflix und Co.

Der Erfolg von "Bad Banks" zeigt auch: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann hochwertige Serienformate produzieren und muss dieses Feld nicht Amazon und Netflix überlassen. So kommt Bewegung in das Ringen um neue Autoren, Regisseure und Schauspieler.

"Wenn die Öffentlich-Rechtlichen da jetzt nicht aufpassen, dann verlieren sie die Kreativen. Da findet ein Umdenken statt und das ist ja auch toll." Oliver Kienle, Drehbuchautor von Bad Banks

Anpassung an neue Sehgewohnheiten

Gewandelt haben sich auch die Ausspielwege der Sender. Noch vor der TV-Premiere von "Bad Banks" wurde die gesamte Staffel in den Mediatheken von ZDF und Arte veröffentlicht. Dort ist sie noch bis 31.08.18 zu sehen. Ein klares Signal dafür, dass man sich an die veränderten Sehgewohnheiten des Publikums anpassen will. Schön, dass dieser Mut jetzt belohnt wird.