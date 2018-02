Bilanz der Polizei Trotz Reizgas und Rangeleien größtenteils friedliches "Züchle" in Gemünden

Nach dem Faschingsumzug in Gemünden am Main haben Veranstalter, Polizei und Rettungsdienste eine positive Bilanz gezogen. Das "Züchle" sei dieses Jahr "größtenteils friedlich" verlaufen, so die Polizei. In einem Fall ermitteln die Beamten allerdings wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von: Jochen Wobser