Im Baustellenbereich Geiselwind: 65-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf A3

Laut Polizeipräsidium Unterfranken ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 12.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Schlüsselfeld in Fahrtrichtung Nürnberg. Das Fahrzeug eines Verkehrssicherungsdienstes befand sich am Baustellenende. Aus noch ungeklärter Ursache prallte ein mit zwei Personen besetztes Auto seitlich in das Heck des stehenden Wagens. Der 65-jährige Arbeiter, der aus dem Landkreis Kitzingen stammt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt offenbar außerhalb seines Fahrzeugs auf. Er wurde ebenfalls von dem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt.

Rettungshubschrauber vor Ort

Ein 25-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen saß am Steuer des Unfallfahrzeugs. Er und seine 32-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Sie kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen der rechte Fahrstreifen am Baustellenende gesperrt.