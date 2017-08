1. Tischtennis-Bundesliga Bad Königshofen verliert erstes Saisonspiel

"Die erste Niederlage für den TSV Bad Königshofen seit eineinhalb Jahren kam so unerwartet auch wieder nicht für den Neuling beim Deutschen Meister von 2013. So richtig unabwendbar war sie aber dann auch wieder nicht. Vielmehr zeigte sich, dass die blutjunge Mannschaft, Altersdurchschnitt von 19,8 Jahre am Spieltag, alles andere als Kanonenfutter ist in dieser Liga. Zum einen wird man sich erst mal an das Niveau und ganze Drumherum gewöhnen, die Leistungen stabilisieren, ab und zu ein bisschen weniger Pech haben müssen."