Takata schwer angeschlagen Sind die Arbeitsplätze in Aschaffenburg in Gefahr?

Hohe Kosten für eine Rückrufaktion wegen defekter Airbags haben den japanischen Automobilzulieferer Takata finanziell schwer belastet. Das könnte sich jetzt auf die 700 Beschäftigten in Aschaffenburg auswirken.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben will, bereitet der angeschlagene und hochverschuldete Konzern für kommende Woche einen Antrag auf Gläubigerschutz in den USA und in Japan vor.

Ein solches Verfahren nach US-amerikanischem Recht ermöglicht es Unternehmen, sich unter strenger Aufsicht eines Insolvenzrichters zu sanieren – allerdings auf Kosten der Gläubiger und der Mitarbeiter: Mit Gläubigern werden Schuldenreduzierungen ausgehandelt, mit Mitarbeitern Zugeständnisse bei der Bezahlung.

15 Tote wegen defekter Airbags

Ob sich das auf den Standort Aschaffenburg auswirkt, ist noch unklar. Die 700 Arbeitsplätze dort sind laut IG Metall ohnehin nur bis März 2018 vertraglich gesichert. Bereits im Frühjahr 2016 hatte es Spekulationen gegeben, dass die Produktion von Aschaffenburg nach Ungarn verlagert werden soll.

Aktuell sucht das Unternehmen, das weltweit 50.000 Mitarbeiter beschäftigt, nach einem Investor. Der Schuldenstand beläuft sich auf umgerechnet 640 Millionen Euro. Einen maßgeblichen Anteil daran hat die weltweite Rückrufaktion für mehr als 100 Millionen Airbags. Defekte in diesem Sicherheitssystem sollen für 15 Todesfälle verantwortlich sein. Erst im Januar hatte sich Takata mit den US-Behörden auf eine Zahlung von einer Milliarde Dollar geeinigt.