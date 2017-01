Stromtrasse Suedlink Umweltschützer wollen sich nicht an Planung beteiligen

Der Bund Naturschutz (BN) will sich nicht an der Planung der Stromtrasse Suedlink beteiligen. "Diese Arbeit muss die Tennet AG selbst machen - nicht wir vom BN", sagte Edo Günther vom BN in Unterfranken. Der BN lehnt Südlink weiterhin ab.