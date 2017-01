Studie gestartet Umweltbundesamt untersucht Kinder in Karlstadt

Karlstadt ist diese Woche dabei. Die Auswahl der 167 Orte erfolgte nach einem wissenschaftlichen Zufallsverfahren proportional zur Wohnbevölkerung in den unterschiedlichen Gemeindegrößen und soll insgesamt die Wohnbevölkerung Deutschlands repräsentativ abbilden. Neben Karlstadt wurden in Unterfranken Theilheim (Lkr. Würzburg) und Goldbach (Lkr. Aschaffenburg) ausgewählt. Diese beiden Orte besuchten die Untersuchungsteams des Umweltbundesamts bereits 2016.

Verschiedene Tests von Kindern und Jugendlichen

In Karlstadt werden die Mitarbeiter der Studie von Dienstag eine Woche lang bei 15 bis 20 Kindern und Jugendlichen auf freiwilliger Basis Urinproben nehmen, in deren Haushalten Trinkwasser-, Staub- und Luftproben ziehen und den Schallpegel bestimmen. Sie führen außerdem Interviews mit den Testpersonen im Alter zwischen 3 und 17 Jahren, um zu erfassen, wie die Schadstoffbelastung im Haushalt ist.

Erkenntnisse für zukünftige Warnhinweise

In einigen zufällig ausgewählten Wohnung werden auch Staubsaugerbeutel mitgenommen und eine Woche lang flüchtige organische Umweltschadstoffe und Feinstaub in der Raumluft erfasst. Das Ziel der Studie: Sie will herausfinden, wie belastet Kinder und Jugendliche in Deutschland mit Umweltschadstoffen sind und Rückschlüsse zu ziehen für frühzeitige Warnhinweise.