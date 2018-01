Prozess am Amtsgericht Streit um Kindergeld eskaliert – Messerstecher in Aschaffenburg vor Gericht

Hintergrund der Aschaffenburger Messerattacke ist laut Staatsanwaltschaft ein Streit über Kindergeldzahlungen in Höhe von 300 Euro. Das Geld soll die 15-Jährige Tochter von ihrem Vater eingefordert haben soll. Der 43 Jahre alte Angeklagte sei deshalb am Abend des 3. September in Sommerkahl in die Erdgeschosswohnung seiner 15-jährigen Tochter gekommen.

Mit Küchenmesser angegriffen

Dort soll er einen ihrer Freunde unmittelbar mit einem Küchenmesser angegriffen und am Kopf verletzt haben. Als er den zweiten Freund der Tochter attackieren wollte, soll sich diese schützend davor gestellt haben. Laut Anklage stach der Vater seiner Tochter daraufhin ins Knie. Mit einem Küchenstuhl soll er anschließend auf den Freund eingeschlagen haben. Außerdem habe er mehrfach gedroht, ihn zu töten. Das Gericht hat bislang einen Verhandlungstag angesetzt.