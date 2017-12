Lokaler Spendenrekord Sternstundenfenster in Würzburg-Unterdürrbach

Für die Benefizaktion Sternstunden hat sich eine Familie in Würzburg-Unterdürrbach etwas Besonderes einfallen lassen: Vor ihrem Sternstundenfenster sammelten sie Spenden für Kinder – in diesem Jahr so viel wie nie zuvor.

Lieder und Adventsgeschichten

Das hat inzwischen Tradition im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach: Die Familie Birgit und Peter Brand hatte am Montag wieder zum Adventsabend in ihren Hof und auf die Straße vor ihrem Wohnhaus eingeladen. Zunächst gab es vor dem stimmungsvoll dekorierten "Sternstundenfenster" Lieder und Adventsgeschichten und dann einen gemütlichen Abend – der Erlös geht an die BR-Benefizaktion Sternstunden.

Spendenrekord für Unterdürrbach

Peter Brand brutzelte Bratwürste, es gab dazu Punsch, Kinderpunsch, Waffeln und Plätzchen. Die Dorfgemeinschaft Unterdürrbach genoss das Zusammensein und mitten drin stand das Sparschwein, das für "Sternstunden" und Kinder in Not gefüttert wurde. So viel wie in diesem Jahr ist dabei noch nie zusammengekommen: 725 Euro sammelten die Unterdürrbacher in diesem Jahr für Kinder, die Hilfe brauchen.