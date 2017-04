Kickers Würzburg Stadt zahlt Suche für neues Stadion

Diese Entwicklung hat am Donnerstag der Stadtrat mit 34:11 Stimmen beschlossen. Denn eine Studie hatte ergeben, dass der ursprünglich geplante Stadionausbau am Dallenberg unwirtschaftlich ist. Zudem drohen Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn.

Bau bleibt Kickers-Sache

An den Kosten für den Neubau will sich die Stadt allerdings nicht beteiligen, wohl aber die Erschließung des Umfelds finanzieren. Bis zur Realisierung werden die Kickers aber voraussichtlich noch fünf bis sechs Jahre am Dallenberg spielen müssen. Um das zu ermöglichen, werden in den kommenden Jahren bis zu 2,4 Millionen Euro für nötige Investitionen und den Betrieb von der Stadt übernommen. Dies diene dem Stadtionerhalt, komme also auch dem Breitensport zugute, so Stadtkämmerer Robert Scheller.

Kein Aus durch Abstieg

Die Suche nach einem neuen Standort solle auch ein möglicher Abstieg nicht stoppen. Zum einen könne auch ein Wiederaufstieg möglich werden, zum anderen wird auch ein neues Gewerbegebiet mit erschlossen.