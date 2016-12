Reaktion auf Talfahrt Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg entlässt Trainer

Einen Tag nach der Auswärtsniederlage gegen Bremerhaven hat s.Oliver Würzburg seinen Trainer Doug Spradley entlassen. Der US-Amerikaner war zweieinhalb Jahre in Würzburg.

Einen Nachfolger für den entlassenen Coach gibt es noch nicht. s.Oliver Würzburg-Geschäftsführer Gunars Balodis wird in einer Pressemitteilung des Basketball-Bundesligisten zitiert:

"Wir haben Doug Spradley viel zu verdanken. Leider zwingt uns die sportliche Entwicklung der letzten Wochen und Monate jetzt zum Handeln. Unsere Ergebnisse entsprechen nicht unseren ambitionierten Zielen. Wir wollen nach dem Jahreswechsel mit einem neuen Trainer in der Rückrunde neu angreifen." Gunars Balodis, s.Oliver Würzburg-Geschäftsführer

Auch zwei erfolgreiche Jahre

Douglas Spradley übernahm das Traineramt bei s.Oliver Würzburg vor der Saison 2014/2015 und führte den Club als Vizemeister in die Bundesliga zurück. In der Spielzeit 2015/2016 erreichten die Unterfranken unter seiner Leitung das Playoff-Viertelfinale und schieden gegen den späteren Deutschen Meister Brose Bamberg aus. In der laufenden Saison steht s.Oliver Würzburg nach der Hinrunde mit fünf Siegen aus sechzehn Spielen aktuell auf dem vierzehnten Tabellenplatz.

"Ich akzeptiere die Entscheidung der Geschäftsführung. Unsere Saison war leider begleitet von Verletzungen, krankheitsbedingten Ausfällen und Problemen mit Neuverpflichtungen. Trotz allem bin ich stolz darauf, was mein Team und ich für den Verein und die Stadt Würzburg in meiner Zeit als Headcoach erreicht haben. Ich bedanke mich beim Gesellschafter von s.Oliver Würzburg und allen anderen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. Ich wünsche dem Verein nur das Beste. Ein Teil von mir wird immer ein Würzburger bleiben." Doug Spradley, entlassener s.Oliver-Chefcoach

Ein neuer Headcoach soll noch vor dem Rückrundenauftakt am 6. Januar 2017 bei der BG Göttingen vorgestellt werden.