"Die Drei von der Tankstelle" Soldaten leisten erste Hilfe an Hammelburger Tankstelle

Hauptmann Marcel Zens sowie die Hauptfeldwebel Gero Kemmer und Lutz Merkel bilden eigentlich Soldaten am gepanzerten Transportkraftfahrzeug Boxer aus.

Als sie kürzlich ihr Dienstfahrzeug an einer Tankstelle in der Kissinger Straße in Hammelburg auftankten und einer der Soldaten hinein ging, um zu bezahlen, wurde er darauf aufmerksam, dass die Kassiererin am Boden lag. Nachdem feststand, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt, bat er die anderen Kunden, seine Kameraden zur Verstärkung aus dem Auto zu holen.

Erste Hilfe in Hammelburger Tankstelle

Gemeinsam hielten die drei Soldaten der II. Inspektion des Ausbildungszentrums Infanterie die Angestellte mit Gesprächen bei Bewusstsein, bis ein Rettungsassistent, der zufällig an der Tankstelle tankte und zahlen wollte, die weitere Versorgung übernahm und den Rettungsdienst alarmierte. Nachdem die Kassiererin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden war, war die Tankstelle unbesetzt. Die drei Soldaten riefen daraufhin in der Esso-Zentrale in Hamburg an und wurden darum gebeten, die Tankstelle bis zum Eintreffen eines anderen Mitarbeiters zu beaufsichtigen.

Übernahme des Tankstellenbetriebs

Da immer mehr Kunden bezahlen wollten, übernahm Hauptmann Zens unter telefonischer Anleitung das Abkassieren der Kunden. Die beiden Hauptfeldwebel teilten währenddessen den ankommenden Kunden im Außenbereich mit, dass derzeit kein Tankbetrieb möglich sei.

"Seitdem sind wir in unserer Einheit als 'Die Drei von der Tankstelle' bekannt." Hauptfeldwebel Merkel

Förmliche Anerkennung durch Inspektionschef

Hauptmann Matthias Baron von Schilling, der Inspektionschef der drei Soldaten, weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen und hat als Auszeichnung ihres Einsatzes allen eine förmliche Anerkennung ausgesprochen. Auch der Tankstellenbetreiber war den drei Soldaten mehr als dankbar. Bezirksleiter Sebastian Güttler teilte mit, dass es der Kassiererin mittlerweile wieder gut gehe.