Schrecksekunde in Gräfendorf Geocacher finden skelettierten Leichnam

In einem Waldgebiet bei Gräfendorf im Saaletal ist ein menschliches Skelett gefunden worden. Zwei Geocacher haben die Leiche gestern am späten Abend entdeckt. Um wen es sich bei der toten Person handelt, ist unklar, ebenso, wie sie ums Leben kam.

Die beiden Männer waren am Dienstag im Rahmen ihres Hobbys in einem Waldgebiet bei Gräfendorf unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kann aufgrund der Auffinde-Situation des Skeletts nicht ausgeschlossen werden, dass die Person gewaltsam zu Tode gekommen ist. Nähere Angaben dazu können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Die menschlichen Überreste wurden an der Autobahnruine "Strecke 46" gefunden.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch in der Nacht die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg laufenden Ermittlungen. Auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes sind eingeschaltet. Geprüft wird ferner ein möglicher Zusammenhang mit noch offenen Vermisstenfällen in der Region.