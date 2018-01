21-Jähriger randaliert Silvesternacht: Sanitäter in Bad Kissingen angegriffen

In Bad Kissingen hat ein undankbarer Patient in der Silvesternacht in einem Rettungswagen randaliert. Der 21-Jährige soll Sanitäter bedroht, beleidigt und geschlagen haben. Nun hat das Rote Kreuz Anzeige erstattet.

In der Silvesternacht in Bad Kissingen soll sich ein 21-jähriger Mann in einem Rettungswagen ziemlich daneben benommen haben. Am Mittwoch (03.01.18) hat das Bayerische Rote Kreuz nun Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung erstattet.

Mann soll Sanitäterin ins Gesicht geschlagen haben

Weil er bewusstlos in der Tilman-Riemenschneider-Straße lag, waren die Rettungskräfte am Neujahrsmorgen gegen 1.45 Uhr angerückt. Bei der Versorgung kam der 21-Jährige rasch wieder zu Bewusstsein. Er soll um sich geschlagen, die Helfer bedroht und beleidigt haben. Nach dem Transport in ein Krankenhaus soll der Mann einer Saniäterin ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor war einem der Sanitäter bei der Erstversorgung noch von einem Umstehenden auf den Rücken geschlagen worden.