Mysteriöse Serie in Unterfranken 230 Autos bei Würzburg nachts zerkratzt

In und um Würzburg kommt es zur Zeit zu einer Serie von Kratzattacken auf Autos. An diesem Wochenende schlugen der oder die Täter in Zellingen und Margetshöcheim zu - rund 230 Autos wurden beschädigt.

Der Lack der parkenden Autos wird ringsum mit einem spitzen Gestand verkratzt. Der oder die Täter schlugen an diesem Wochenende in der Nacht zum Samstag in Margetshöcheim zu - dort wurden rund 100 Autos beschädigt, und in der Nacht zum Sonntag dann wenige Kilometer entfernt in Zellingen.

Hier wurden 130 Autos zerkratzt. Vermutlich gehen noch weitere Anzeigen bei der Polizei ein. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken dem Bayerischen Rundfunk.

Schon 300 Autos im Raum Würburg mutwillig zerkratzt

Mehr als 300 Fahrzeuge sind in und um Würzburg in letzter Zeit beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf über eine Viertel Million Euro. Das Vorgehen ist immer ähnlich - der oder die Täter sind zu Fuß unterwegs und zerkratzen die parkenden Autos in ganzen Straßenzügen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und die Polizei bittet die Bürger um Hinweise.