Pflegeskandal von Schloss Gleusdorf im Landtag Seniorenheime: Aufsicht soll künftig schneller eingreifen

In der "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf" im Landkreis Haßberge in Unterfranken waren vor rund einem Jahr fünf Bewohner unter dubiosen Umständen gestorben. Seither ermittelt die Polizei. Im Gesundheitsausschuss mussten heute Vertreter des Gesundheitsministeriums über die Arbeit der Heim-Aufsicht berichten. So erklärte Swantje Reiserer, dass die Seniorenresidenz in den vergangenen Jahren von den Krankenkassen und der Heimaufsicht regelmäßig kontrolliert wurde.

"Mängel sind in den letzten Jahren immer wieder festgestellt worden aber nicht in dem Maße, wie die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen." Swantje Reiserer, Referatsleiterin im Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Plan der Gesundheitsministerin: Heimaufsicht soll schneller aktiv werden

Unter den Mängeln wurden Körperverletzungen und Misshandlungen aufgeführt, obwohl das Heim im Pflege-TÜV gute Noten erhalten hatte. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will deshalb den Pflege-TÜV überarbeiten und eine Verordnung in Bayern verschärfen, damit Heime nicht mehr unnötig lange beraten werden, sondern die Aufsicht schneller Anordnungen treffen kann.

Opposition fordert aufmerksames Hinschauen und Melden von Missständen