Seniorenresidenz Gleusdorf Haftbefehle gegen zwei Mitarbeiter aufgehoben

Die betroffenen Mitarbeiter sind die 57-jährige Geschäftsführerin und der 47-jährige ehemalige Pflegedienstleiter der "Seniorenresidenz". Aufgrund der Verdunklungsgefahr war der Haftbefehl zuletzt noch aufrechterhalten worden. Diese sieht das Amtsgericht Bamberg nun nicht mehr. Die Geschäftsführerin und der ehemalige Pflegedienstleiter hatten die Aufhebung der Haftbefehle beantragt. Mit der Aufhebung gibt es nun auch keine Auflagen und Weisungen mehr. Das heißt: Das Betretungsverbot der Senioreneinrichtung und das Kontaktverbot gegenüber anderen Mitarbeitern besteht nicht mehr.

Noch immer dringender Tatverdacht

Laut Matthias Bachmann, Oberstaatsanwaltschaft am Amtsgericht Bamberg, ändert dies aber nichts daran, dass die Staatsanwaltschaft noch immer einen dringenden Tatverdacht gegenüber der Geschäftsführerin und dem ehemaligen Pflegedienstleiter sieht. Ermittelt wird im Augenblick gegen die beiden wegen Totschlags durch Unterlassung in einem Fall, gefährliche Körperverletzung in drei Fällen sowie Körperverletzung und Missbrauch von Schutzbefohlenen in 20 Fällen.

Kurzzeitig in U-Haft gesessen

Die Geschäftsführerin der Senioreneinrichtung Gleusdorf und der ehemalige Pflegedienstleiter saßen kurzzeitig in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelte zunächst wegen mehrerer Todesfälle in dem Seniorenwohnheim im Landkreis Hassberge. Dabei ging es auch um einen Mann, der im August 2014 im Heim gestürzt und wenige Tage darauf gestorben war. Dem Gutachten der Würzburger Rechtsmedizin zufolge ließ sich offenbar nicht mit letzter Sicherheit beweisen, dass die Geschäftsführerin des Heimes Schuld am Tod des Bewohners hat. Deshalb entschied das Oberlandesgerichts Bamberg Ende März, dass der Vorwurf des Totschlags nicht aufrechterhalten werden könne. Die Frau wurde aus medizinischen Gründen aus der U-Haft entlassen. Der ebenfalls verhaftete Pflegedienstleiter war bereits im Januar aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Sein Haftbefehl war seitdem ausgesetzt.