Ergebnis der Bürgermeisterwahlen Seifert neuer Bürgermeister von Wülfershausen, Hey siegt in Höchheim

In den Gemeinden Höchheim und Wülfershausen an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld sind außerplanmäßig neue Bürgermeister gewählt worden: In Wülfershausen wurde der Finanzkaufmann Wolfgang Seifert (CSU) zum neuen Bürgermeister gewählt. In Höchheim siegte Michael Hey von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Rothausen.

Von: Norbert Steiche