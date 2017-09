Tragödie in Arnsteiner Gartenhütte Anklage gegen den Vater von zwei der sechs Toten erhoben

Dem Ergebnis der Ermittlungen zufolge hat ein von dem Mann fehlerhaft aufgestelltes Stromaggregat zu der tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung von sechs Jugendlichen geführt. Wegen fahrlässiger Tötung in sechs Fällen hat die Staatsanwaltschaft deshalb jetzt Anklage gegen den 52-Jährigen erhoben. Er ist auch der Eigentümer der Hütte.

Zum Hintergrund des Unglücks

Am 29. Januar waren die sechs Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren in einer abgelegenen Gartenlaube tot aufgefunden worden. Sie hatten sich dort am Vorabend zu einer Party getroffen. Die Unglücksursache hatten die Ermittler relativ schnell herausgefunden: Die Jugendlichen hatten bei Ihrem Zusammensein in der Gartenhütte hochgiftiges Kohlenmonoxid eingeamtet. Das geruchlose Gas strömte demnach aus einem in einem Nebenraum der Gartenlaube aufgestellten Stromaggregat.

"Dieses Gas ist besonders tückisch, weil es als geruchlos gilt und sich in gleicher Weise wie Sauerstoff an das Blut anlagert, sich dort aber wesentlich schlechter wieder löst. Über längere Zeit aufgenommen verhindert Kohlenmonoxid somit die Sauerstoffaufnahme im Blut und führt über eine eintretende Bewusstlosigkeit schleichend zum Tod." Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung

Stromaggregat im Nebenraum

Solche benzinbetriebenen Aggregate dürfen nicht in geschlossenen Räumen laufen. Hauptfrage war also, wer zu verantworten hat, dass das Aggregat im Hütteninneren stand und dort betrieben wurde. Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Würzburg führten dazu umfangreiche Ermittlungen durch:

"Aufgrund dieser Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass das Gartenhaus den sechs jungen Menschen von dem 52-jährigen Eigentümer, der Vater zweier von ihnen ist, für eine private Feier überlassen worden war. Der in der Hütte benötigte Strom wurde von einem Benzingenerator erzeugt, der von dem 52-Jährigen in der Hütte aufgestellt und an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen worden war." Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung

Die Kriminalpolizei hat zudem ermittelt, dass den Herstellerhinweisen zufolge, der Betrieb des Stromerzeugers in geschlossenen Räumen tatsächlich nicht zugelassen war.

Der Eigentümer des außerhalb von Arnstein gelegenen Gartengrundstücks hatte am späten Vormittag seinen Sohn und seine Tochter sowie vier weitere junge Männer tot gefunden.