Erklärung der Ermittler angekündigt Sechs tote Jugendliche in Arnsteiner Gartenhütte

Nach der Tragödie mit sechs toten Jugendlichen in Arnstein Anfang des Jahres, stehen die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. Heute soll es eine gemeinsame Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei geben.

Am 29. Januar waren die sechs Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren in einer abgelegenen Gartenlaube tot aufgefunden worden. Sie hatten sich dort am Vorabend zu einer Party getroffen. Jetzt stehen die Ermittlungen zu dem tragischen Geschehen kurz vor dem Abschluss

Ausgang noch unklar

Die letzten Abstimmungen würden laufen, bestätigten ein Polizeisprecher und auch Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen auf Anfrage von BR24. Mehr wollten beide nicht sagen - auch nicht, ob es zur Anklage kommen wird oder ob die Ermittlungen eingestellt werden. Zunächst wurden im Lauf der Woche noch die am Verfahren Beteiligten informiert.

Zum Hintergrund des Unglücks

Die Jugendlichen hatten bei Ihrem Zusammensein in der Gartenhütte hochgiftiges Kohlenmonoxid eingeamtet. Das geruchslose Gas strömte nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen aus einem in der Gartenlaube aufgestellten Stromaggregat.

Solche benzinbetriebenen Aggregate dürfen nicht in geschlossenen Räumen laufen. Hauptfrage dürfte also sein, wer zu verantworten hat, dass das Aggregat im Hütteninneren stand und dort betrieben wurde.

Der Besitzer des außerhalb von Arnstein gelegenen Gartengrundstücks hatte am späten Vormittag seinen Sohn und seine Tochter sowie vier weitere junge Männer tot gefunden.