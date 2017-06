A7-Brücke bei Schraudenbach Auch nach einem Jahr kein Gutachten zur Einsturzursache

Am Donnerstag ist es genau ein Jahr her, dass ein Teil der neugebauten Autobahnbrücke bei Schraudenbach einstürzte. Dabei kam ein Bauarbeiter ums Leben, 14 wurden verletzt. Bis heute ist die Ursache für das tragische Unglück unklar.

Bereits kurz nach dem Unglück hatte eine Sachverständige ihre Arbeit aufgenommen. Dabei wurde jedes Trümmerteil der eingestürzten Brücke einzeln abgetragen und per 3D-Scanner vermessen.

Technischer Defekt oder menschliches Versagen?

Die Schraudenbachbrücke im Juni 2017

Wann mit dem Ergebnis des Gutachtens zu rechnen ist, kann die Staatsanwaltschaft Schweinfurt derzeit nicht sagen, zu umfangreich und zu komplex sei es. Man hoffe nur, dass das Ergebnis möglichst bald komme, erklärte die leitende Oberstaatsanwältin Ursula Haderlein dem Bayerischen Rundfunk. Erst dann stehe fest, ob es zu einem Prozess kommen wird. Momentan ist offen, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen das Unglück auslöste. Aktuell wird noch gegen Unbekannt ermittelt.

Neue Brücke wird wohl im Winter 2018 eingeweiht

Am 15. Juni 2016 war an der A7-Brücke zwischen der Raststätte Riedener Wald und dem Kreuz Schweinfurt/Werneck ein frisch betoniertes Teil des Brückenneubaus eingestürzt. 15 Bauarbeiter stürzten in den flüssigen Beton, 26 Meter tief. Ein kroatischer Familienvater überlebte den Sturz nicht.

"Von den ganzen Verletzten sind noch eins, zwei, drei da, die jetzt noch Unterstützung brauchen. Der Rest arbeitet wieder." Christian Ganz, Bauleiter

Derweil laufen die Bauarbeiten an der neuen Schraudenbach-Talbrücke weiter. Der Abschnitt, der abgestürzt ist, wurde mittlerweile betoniert. Laut Bauleiter Christian Ganz hat das Unglück den Zeitplan der Bauarbeiten um zehn Monate nach hinten verschoben. Demnach wird die Brücke im November 2018 eröffnet.