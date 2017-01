Schlappmaulorden 2017 Wolfgang Bosbach erhält Kitzinger Trophäe

Wer bekommt ihn dieses Mal, den Kitzinger Schlappmaulorden? Das ist alljährlich die Frage in Kitzingen. Heute hat die Kitzinger Karnevalsgesellschaft das Geheimnis gelüftet: Die Auszeichnung geht 2017 an den Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach.

Am Rosenmontag (27.02.) wird dem 64-jährige Rheinländer in Kitzingen der Schlappmaulorden verliehen. Die Laudatio auf ihn hält das Vorjahres-Schlappmaul, die FDP-Politikerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger. Laut der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaGe) wurde Bosbach vor sechs Monaten gefragt und hat sofort am Telefon zugesagt.

Streitbarer Volksvertreter

Der 64-jährige gilt als streitbarer Geist innerhalb der CDU-Bundstagsfraktion. Er gilt als einer, der auch Merkel 'mal kritisiert, wenn ihm etwas nicht passt, weshalb er mitunter auch als "Merkels Quälgeist " bezeichnet wird. Wohl auch deshalb ist Wolfgang Bosbach der Talkshow-König. So oft wie er sitzt kaum ein anderer aus der CDU vor den Kameras. Also – für die KiKaGe ein würdiges Schlappmaul. Bosbach steht nun in einer Reihe mit Kohl und Gysi, Claudia Roth oder Alfons Schubeck.