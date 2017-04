Sensation im Denksport Jana Schneider jüngste deutsche Schachmeisterin

In dem neuntägigen Turnier in Bad Wiessee hat sie am heutigen Samstag bei der hochkarätig besetzten Einzelmeisterschaft der Damen mit 22 Teilnehmerinnen ihre letzte Partie gewonnen und 7,5 Punkte aus neun Runden geholt. Sie musste kein einziges Spiel verloren geben und trennte sich nur in drei Partien mit Remis.

"Ich begreife es noch gar nicht." Jana Schneider in einer ersten Reaktion zu ihrem Vater

Der Lohrer Schulleiter des dortigen Gymnasiums war mit seiner Mannschaft heute bei der Sportlerehrung der Stadt Karlstadt. An dieser Ehrung konnte Jana nicht teilnehmen, obwohl sie in dem 8er-Team an Brett eins von der Regionalliga in die Unterfrankenliga mit aufgestiegen war. Doch das letzte und noch einmal entscheidende Spiel bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Wiessee war natürlich wesentlich wichtiger als die Ehrung in der Heimat.

Nerven- und spielstark

Die junge FM-Meisterin war wie so oft nerven- und in den letzten drei Runden vor allem auch spielstark und entschied alle drei Partien für sich. Nach drei Stunden hatte die junge Spielerin die Meisterschaft am letzten Spieltag am Samstag für sich gewonnen und damit nicht nur einen Pokal und die Siegerprämie von 1.600 Euro. Viel wichtiger noch: Sie gewinnt zu ihrer ELO-Zahl von 2.211 wieder wichtige Punkte hinzu und erstmals auch eine Norm für den Großmeistertitel.

Auch dem Weg zum Titel der Internationalen Meisterin hat sie mit dem aktuellen Turnier und dem Sieg zudem bereits die zweite Norm. Für beide Titel benötigt Jana jeweils drei Normierungen. Jana Schneider hat am Samstag zwar erstmals den Titel der Deutschen Meisterin im Damenschach gewonnen, aber die Gymnasiastin war schon drei Mal Deutsche Meisterin bei der Jugend und drei Mal in einer gemischten Mannschaft Deutsche Ländermeisterin Bayern.

Heimat im Landkreis Main-Spessart

Am Sonntag geht es nach einer Feier wieder nach Hause in den Landkreis Main-Spessart. Viel Zeit zum Ausruhen hat sie allerdings nicht in der Familie, denn am Gründonnerstag reist sie nach Karlsruhe. Dort nimmt sie bis Ostermontag am "Grenke"-Chess-Turnier statt.

Die nächsten großen Turniere hat das junge unterfränkische Talent schon im Terminkalender stehen: In den Pfingstferien nimmt sie in der ersten Woche an der Deutschen Jugendmeisterschaft in Willingen bei den U 16-Spielerinnen teil, in der zweiten startet sie beim Finale der Deutschen Amateurmeisterschaften in Niederhausen; für dieses gemischte Turnier hat sie sich als eine der besten Frauen qualifiziert. Anfang August geht sie beim groß aufgezogenen Schachfrauenfestival in Erfurt ans Brett, und im gleichen Monat kämpft Jana in einem Zweierteam bei den Europameisterschaften der Frauen in Polen.