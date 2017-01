Bei Vollstreckung eines Haftbefehls Reichsbürger wehrt sich in Großostheim mit Schürhaken

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei suchte am Vormittag das Anwesen des 52-Jährigen auf, um einen Haftbefehl wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zu vollstrecken. Als die Beamten im Bereich des Hauseingangs waren, schlug der Bewohner mit einem Schürhaken durch ein gekipptes Fenster in Richtung der Polizisten und verletzte einen Beamten leicht an der Hand. Dann zog sich der Mann in die Wohnung zurück. Die Polizei verlor den Kontakt zu ihm.

52-Jähriger lässt sich schließlich doch festnehmen

Nachdem die Polizisten Verstärkung angefordert hatten und das Haus umstellt war, suchte der 52-Jährige unerwartet das Gespräch mit den Beamten und konnte letztlich vor seinem Haus festgenommen werden. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.