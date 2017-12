Würzburg Provokantes Verhalten in Kirchen: Pärchen kommt in die Psychiatrie

Am Vormittag wurde ein Pärchen in Würzburg verhaftet und in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Die beiden hatten in der Heilig-Kreuz-Kirche randaliert. Der 28-jährige hatte sich an Heiligabend auf den Bischofstuhl im Dom gesetzt und tags darauf an der Marienkapelle eine Krippenfigur gestohlen.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken verständigte eine Kirchenbesucherin am Mittwochvormittag die Einsatzzentrale, nachdem ihr in der Heilig-Kreuz-Kirche im Stadteil Zellerau ein randalierendes Pärchen aufgefallen war. Die beiden verteilten Flyer, Altargegenstände und andere Kirchenutensilien auf dem Boden des Gotteshauses. Außerdem nahmen sie die Weihnachtskerze vom Altar. Polizisten trafen das Pärchen noch in der Kirche an.

28-Jähriger war der Polizei bereits bekannt

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem 28-Jährigen um den Mann handelte, der sich an Heiligabend während einer Messe im Würzburger Dom auf den Bischofsstuhl gesetzt und am ersten Weihnachtsfeiertag an der Marienkapelle das Jesuskind entwendet und leicht beschädigt hatte. Die Beamten brachten die beiden offenbar psychisch Belasteten zunächst zur Dienststelle. Im Anschluss wurden sie in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.