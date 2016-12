Zweites Wildschwein infiziert Erneut Pseudowut im Landkreis Haßberge

Wie das Landratsamt Haßberge mitteilt, war das Wildschwein Mitte Dezember bei Bundorf geschossen worden. Damit zählt das Landratsamt Haßberge in seinem Bereich den zweiten Fall von Aujeszkyscher Krankheit, seit dort 2012 entsprechende Untersuchungen eingeführt wurden. Das erste infizierte Tier war Anfang Dezember im nordwestlichen Steigerwald erlegt worden. Für den Menschen sei das Virus nach derzeitigem Kenntnisstand ungefährlich, so bestehe auch keine Gefahr durch den Verzehr von verarbeiteten und durchgegarten Wildschweinprodukten, heißt es vom Landratsamt weiter.

Symptome ähneln denen der Tollwut

Die auch als Pseudowut bezeichnete Viruserkrankung ist laut dem Landratsamt Haßberge in erster Linie für Schweine infektiös. Infizierte Schweine leiden häufig an Symptomen, die denen der Tollwut ähneln – zum Beispiel an Lungenentzündung, Gehirn- und Nervenentzündungen. Während junge Tiere häufig daran sterben, überleben manche ältere die Infektion. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen.

Gefahr für Rinder, Schafe, Ziegen, Hunde und Katzen

Neben Schweinen können Hunde, Katzen, sowie kleine und große Wiederkäuer an der Pseudowut erkranken. Das Veterinäramt am Landratsamt Haßberge ruft jeden, der entsprechende Haustiere hält, dazu auf, notwendige Schutzmaßnahmen zu beachten, um deren Infektion zu verhindern. Hunde sollten keinen Kontakt zu toten oder lebenden Wildschweinen haben. Auch sollten weder rohes Wildschweinfleisch noch Innereien an Hunde oder Katzen verfüttert werden.