Schlosspark-Prozess Voll oder nur vermindert schuldfähig

Für die Staatsanwaltschaft war es heimtückischer, versuchter Mord. Die 22-jährige Frau wurde durch drei Messerstiche lebensgefährlich verletzt. In der Anklage wird dem 20-jährigen Ex-Freund des Opfers und seinem 19-jährigen Begleiter vorgeworfen, den Schlosspark in dem Glauben verlassen zu haben, dass die Frau tot sei.

Aussage des Opfers aus separatem Zimmer übertragen

Die von dem Messerangriff, der sich vor rund einem Jahr ereignete hatte, noch immer schwer gezeichnete 22-Jährige, sagte in der vergangenen Woche aus. Ihre Aussage wurde aus einem separaten Zimmer in den Verhandlungssaal des Landgerichts Würzburg übertragen. Rund eine Stunde lang erzählte sie davon, wie es zu dem brutalen Überfall gekommen war. An die Stiche selber erinnerte sie sich nicht mehr. Morgen werden die Plädoyers gehalten. Das Urteil könnte dann noch in dieser Woche verkündet werden.