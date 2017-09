Neue Dienstgebäude Bereitschaftspolizei in Würzburg wächst

Die Bayerische Polizei stockt massiv auf: Bei der Bereitschaftspolizei in der Würzburger Sedanstraße wurden drei neue Dienstgebäude gebaut, die heute eingeweiht werden. Kostenpunkt: rund 9,3 Millionen Euro.

Zudem wurden neben den bereits bestehenden Doppelzimmern für weitere 160 Polizeianwärter Platz geschaffen, dazu kommen neue Lehrsäle sowie Büroräume.

Nach nur acht Monaten Bauzeit wird Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU) die drei Neubauten heute ihrer Bestimmung übergeben. Sie sind bereits seit dem 1. September mit 130 Beamtinnen und Beamten belegt. Die Zahl der Auszubildenden am Standort Würzburg ist damit auf 511 gestiegen.

3.200 zusätzliche Ausbildungsstellen an sieben Standorten

Der Freistaat will die Polizei in diesem und im kommenden Jahr mit insgesamt 3.200 Neueinstellungen verstärken. Die Polizeianwärter werden auf die sieben Standorte der Bereitschaftspolizei in Bayern verteilt, wo sie eine zweieinhalbjährige Ausbildung durchlaufen.