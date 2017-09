Auszeichnung von Pro Asyl Haßfurter Pfarrerin bekommt Menschenrechtspreis

Die beiden Preisträger bieten Pro Asyl zufolge Schutzsuchenden in ihren Gotteshäusern Asyl und bewahren sie so vor der Abschiebung in Gewalt, Rechtlosigkeit und existenzielle Bedrohung: "Doris Otminghaus hat sich davon weder einschüchtern noch in ihrem Engagement bremsen lassen," sagte Pro Asyl-Vorsitzender Andreas Lipsch.

"Wie kann es passieren, dass die im Grundgesetz verankerte Würde jedes einzelnen Menschen und das Recht auf Asyl bei so vielen asylsuchenden Menschen außer Kraft gesetzt wird?" fragte Pfarrerin Doris Otminghaus. Jedes Kirchenasyl zeige auf, dass Recht gebrochen wird, so Otminghaus weiter.

Kirchenasyl kann Leben retten

Die evangelische Kirchengemeinde Haßfurt beherbergte seit Ende 2016 mehrere junge Flüchtlinge aus Äthiopien, Irak und Afghanistan im Kirchenasyl, die unmittelbar von Abschiebung bedroht waren bzw. noch sind. Dass Kirchenasyl sogar Leben retten kann, zeigte jüngst der Fall des von der Abschiebung bedrohten Afghanen Hasib A., den Otminghaus aufgenommen hat. Sein Fall wurde vom BAMF neu aufgerollt, er bekam subsidiären Schutz.

Ermittlungen gegen Pfarrerin Otminghaus eingestellt

Schlagzeilen machten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen die Pfarrerin. Sie wurden aber Ende März "aufgrund geringer Schuld" eingestellt.

Laudator und Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Dr. Dr. h.c. Volker Jung, würdigte das Engagement von Seibert und Otminghaus:

"Doris Otminghaus und Wolfgang Seibert haben eine bemerkenswerte Standfestigkeit bewiesen, auch und gerade unter öffentlichem Druck. Sie sind darin Vorbild und zugleich in der Gemeinschaft mit all denen, die sich in gleicher Weise engagieren." Volker Jung Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Preisgeld geht an Kirchenasylverein

Der Preis der Stiftung Pro Asyl ist mit 5.000€ dotiert. Das Preisgeld spendet die Pfarrerin an den Kirchenasylverein Matteo, eine Art Selbsthilfeverein, den sie gerade mit aufbaut.