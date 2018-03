Tragisches Unglück Opa rettet Enkel und stirbt dabei

Ein tragisches Unglück hat sich am Dienstagnachmittag im baden-württenbergischen Creglingen (Main-Tauber-Kreis) an einem See nahe der bayerischen Grenze ereignet. Ein Opa hat seinen Enkel aus dem Eis gerettet und ist dabei selbst ums Leben gekommen.

Von: Achim Winkelmann