Festnahme Schmierereien an Oberpleichfelder Kirche - Tatverdächtiger ermittelt

Der 57-Jährige aus dem Landkreis Würzburg wurde am Vormittag vorläufig festgenommen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Aufgrund des offenbar politischen Hintergrunds der Schmierereien übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen. Schnell kamen die Beamten auf die Spur eines 57-jährigen Landkreisbewohners, der bereits in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Fälle polizeilich in Erscheinung getreten war.

Erst Wohnungsdurchsuchung, dann Festnahme

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchsuchten Beamte am Mittwochabend die Wohnung des 57-Jährigen. Dabei wurden mehrere Spraydosen sichergestellt, die als Tatmittel in Frage kommen könnten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Während der Untersuchung hielt sich der 57-Jährige nicht in der Wohnung auf. Er wurde am Donnerstagmorgen angetroffen, festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Unbekannter hatte in der Nacht auf Mittwoch (24.01.18) die Fassade der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Oberpleichfeld mit mehreren Graffitis - die Buchstaben AfD - in schwarzer Farbe beschmiert.

Laut Polizeisprecher Björn Schmitt wird gegen den 57-Jährigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Für solche Straftaten sieht das Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor.