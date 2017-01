Urteile Wiesentheid-Prozess vor dem Abschluss

Der Prozess um den versuchten Mord im Schlosspark von Wiesentheid endet wohl am heutigen Donnerstag. Am 13. und letzten Verhandlungstag, werden am Landgericht Würzburg vermutlich am Nachmittag die Urteile verkündet.