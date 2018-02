Mieter ziehen aus Mietstreit von Hammelburg endet mit Vergleich

Im Mietstreit von Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) haben sich die Parteien am Freitag auf einen Vergleich geeinigt. Demnach müssen die Mieter das Haus in Hammelburg bis Ende April räumen.

Die Richterin hatte den Mietern einen Vergleich vorgeschlagen, da ein Urteil wohl eher zu Gunsten des Vermieters zu erwarten gewesen wäre. In diesem Fall hätten die Mieter sofort das Haus räumen müssen. Nach der Verhandlung fühlte sich Vermieter Heinz Behnke bestätigt:

"Nichts anderes habe ich erwartet. Ich bin zufrieden, dass wir in unser Eigentum einziehen und endlich nach vorne schauen können." Vermieter Heinz Behnke

Anwalt der Mieter mit Urteil unzufrieden

Der Anwalt der Mieter, Bernhard Ackermann, zeigte sich unzufrieden mit der Einschätzung des Gerichts: "Das Gericht geht davon aus, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen beider Parteien in etwa gleich zu bewerten sind. (..) Ich meine aber, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Mieterseite schwerer wiegen als auf Vermieterseite." Da der Prozess "mit hoher Wahrscheinlichkeit" verloren gegangen wäre, sei der Vergleich letztlich für seine Mandanten "günstiger".

Streitparteien wohnen unter einem Dach

Beide Parteien teilen sich unfreiwillig ein Haus in Hammelburg. Der Eigentümer des Anwesens hatte Eigenbedarf angemeldet, unter anderem da seine Ehefrau pflegebedürftig geworden war. Das Amtsgericht Bad Kissingen hatte den Eigenbedarf zwar anerkannt, sich aber dennoch für den Verbleib des Mieterpaars im Haus ausgesprochen. Grund: der Mieter ist schwerbehindert und braucht Pflege, seine Partnerin war zum Zeitpunkt des Urteilsspruchs auf Reha nach einer Tumoroperation.

Keine Küche und keine Waschmaschine

Zehn Jahre lang lebten der 73-jährige Heinz Behnke und seine 79-jährige Frau Jutta in Spanien. Dann ging es mit der Gesundheit von Jutta Behnke bergab: Wirbel-Versteifung, Schlaganfall, eine beginnende Demenz. Die Behnkes entschlossen sich zur Rückkehr in ihr Haus in Hammelburg und kündigten den Mietern - aus Eigenbedarf. Allerdings sind die Mieter nicht ausgezogen. Das Amtsgericht Bad Kissingen urteilte, das die derzeitigen Bewohner im Haus bleiben können. Seither bewohnen die Behnkes das Dachgeschoss – provisorisch. Sie haben keine Küche und keine Waschmaschine. Familie Behnke ging in Berufung. Am Freitag (23.02.18) haben sich beide Parteien nach der Verhandlung bei einem Vergleich geeinigt. Die Mieter haben eine neue Wohnung gefunden und auch schon einen Mietvertrag vorliegen. Beide Parteien können bald einen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen.