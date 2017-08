Wahlkampftour in Bayern Merkel plädiert in Bad Kissingen für Grenzkontrollen

Bei ihrem einzigen Wahlkampfauftritt in Unterfranken sprach sich Angela Merkel am Freitag vor 6.000 Zuhörern im Kurpark von Bad Kissingen für Grenzkontrollen aus. Außerdem betonte sie mehrfach die Bedeutung von Familien.

Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Bad Kissingen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Verlängerung der Grenzkontrollen in Europa ausgesprochen.

"Ich bin eine große Unterstützerin der Freizügigkeit des Schengenraums. Aber die Probleme sind heute noch so – wir haben das bei den Grenzkontrollen zu G20 wieder gesehen – dass wir solche Binnengrenzkontrollen brauchen. Und die werden wir genauso lange aufrechterhalten bis uns die Sicherheitsbehörden sagen, dass sie nicht mehr notwendig sind. Und das werden wir auch in Europa durchsetzen." Angela Merkel

Merkel spricht von Steuerentlastungen und Familien

In ihrer halbstündigen Rede sprach Merkel außerdem über Steuerentlastungen, die Herausforderungen der Digitalisierung und die Zukunft der Menschen im ländlichen Raum. Außerdem stellte sie immer wieder die Familie in den Mittelpunkt:

"Wir wollen die Familien stärken, denn sie sind die Zukunft unseres Landes." Angela Merkel

Herrmann lobt Polizisten und Soldaten

Zuvor hatte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann etwa eine viertel Stunde lang über die innere Sicherheit gesprochen. Dabei dankte er den Polizisten und Soldaten für ihren Einsatz mit den Worten: "Wir sind stolz auf unsere Truppe."

Wenig Pfiffe und viel Applaus für Merkel und Herrmann

Rund 6.000 Menschen waren zu der Wahlkampfveranstaltung gekommen, die laut Polizei friedlich und ohne Sicherheitsstörungen ablief. Merkel und Herrmann hatten die Bühne pünktlich um 17 Uhr betreten. Begrüßt worden waren sie von wenigen Pfiffen und viel Applaus.

"Das ist ein wunderschöner Anblick hier und ich danke Ihnen, dass sie alle an diesem schönen Sommernachmittag hier in den Park von Bad Kissingen gekommen sind. Es freut mich von Herzen. […] Ich muss sagen, dass ist hier schon ein Kleinod, dieses Bad Kissingen. […] Freuen Sie sich, dass Sie hier sind und nicht gleich wieder weg müssen wie ich nachher", sagte Merkel. Für sie ging es nach einer Stunde in der Kurstadt direkt weiter nach Fulda, wo sie am gleichen Abend noch einen Wahlkampftermin hatte.