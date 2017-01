Zentrale Gebührenabrechungsstelle expandiert Behörde in Mellrichstadt bekommt 60 zusätzliche Mitarbeiter

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks sagte Habermann, dass auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne von Mellrichstadt Gebäude hergerichtet wurden, um die neuen Mitarbeiter unterzubringen. Laut Habermann stehen die Gebäude für den Einzug bereit. In der "Zentralen Gebührenabrechnungsstelle für Asylbewerber und Aussiedler" werden für ganz Bayern unter anderem entsprechende Gebühren oder Zahlungen für Asylsuchende und anerkannte Asylbewerber bearbeitet.

60 Jobs am nahe Wohnort

Die Neueinstellung der weiteren 60 Mitarbeiter wird die Regierung von Unterfranken vornehmen. Laut Habermann werden Leute des mittleren und gehobenen Dienstes im Bereich der nicht-technischen öffentlichen Verwaltung gesucht. Laut Habermann könnten für die Aufgaben auch Leute gewonnen werden, die aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld kommen, für ihre berufliche Karriere beispielsweise in die Ballungszentren gingen und nun zurückkehren wollen. Zum Teil werden laut Habermann Menschen nach Mellrichstadt versetzt, die im Augenblick noch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber in Schweinfurt beschäftigt sind.

Seit nunmehr zwei Jahren Zentrale Anlaufstelle

Mit 20 Mitarbeitern startete die Regierung von Unterfranken 2015 in einem nicht mehr benötigten Gebäude der Außenstelle der Jakob-Preh-Berufsschule in Mellrichstadt mit der Arbeit. Dieses Gebäude wird laut Habermann weiter genutzt werden. Bis ins Jahr 2014 hatten drei Mitarbeiter in Bischofsheim am Fuße des Kreuzbergs fie Abrechnungen für Asylbewerber allein in Unterfranken bearbeitet.