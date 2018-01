Neue Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Mann aus Landsberg will Sparkassen-Fusion rückgängig machen

Rainer Gottwald aus Landsbergs am Lech will erreichen, dass die Fusion der Sparkassen Schweinfurt und Ostunterfranken rückgängig gemacht wird. Der Sparkassen-Fusions-Kritiker will dazu nun Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln.

Am 1. Januar haben sich die Sparkassen Schweinfurt und Ostunterfranken zur Sparkasse Schweinfurt-Haßberge zusammengeschlossen – und genau das ist Rainer Gottwald ein Dorn im Auge. Der Sparkassen-Fusionskritiker aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech will über ein Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid durchsetzen – und dadurch erreichen, dass die Fusion rückabgewickelt wird.

Gottwald: Träger verlieren fünf Millionen Euro

Aus Sicht des Rentners ist dem Landkreis Haßberge und der Stadt Königsberg als Träger durch den Zusammenschluss ein Schaden durch fünf Millionen Euro entstanden. Zudem hätten die beiden Kommunen in der neuen Sparkasse "nicht zu melden", weil sie im Verwaltungsrat nur eine Minderheit haben.

Obwohl Gottwald nicht im Landkreis wohnt, darf er dort ein Bürgerbegehren initiieren. Damit es als Bürgerentscheid zugelassen wird, müssen im Landkreis Haßberge rund 4.100 Bürger unterschreiben, in der Stadt Königsberg rund 300.

In Bayern kennt man Gottwalds Namen

Der promovierte Betriebswirt beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit den Bilanzen der bayerischen Sparkassen. Sie haben seinen Angaben zufolge Rücklagen in Höhe von rund 2,4 Milliarden Euro. Einen Teil davon könnten sie, wenn es nach Gottwald geht, an Städte und Landkreise ausschütten und so den klammen Kommunen helfen. Dafür kämpft der Rentner, der sich damit mittlerweile in ganz Bayern einen Namen gemacht hat.