Mainfrankentour 2017 Live aus Sommerhausen

Live aus der Umweltstation im Tierpark in Sommerhausen kommt am Mittwoch (14.06.17) das mainfränkische Mittagsmagazin auf Bayern 1. Damit startet das BR-Studio Mainfranken des Bayerischen Rundfunks seine diesjährige Mainfrankentour, die noch zu den Umweltstationen nach Kleinostheim, Oberelsbach und Handthal führt.

Mittwoch, 14. Juni 2017, 11:00 Uhr Veranstaltungsort: Umweltstation im Tierpark, An der Tränk, 97286 Sommerhausen

Es gibt ein zweistündiges Bühnenprogramm ab 11.00 Uhr und nach der Bayern-1- Mittagssendung Führungen. Von der Tour berichtet auch die Frankenschau aktuell im BR Fernsehen, auf br.de/unterfranken gibt es Liveblog, Bildergalerien und Videos sowie von 11.00-13.00 Uhr einen Livestream, den es auch über Facebook live zu sehen gibt.

Liveblog Mainfrankentour 2017

Erlebnistag zum Tourauftakt

Der Start der Mainfrankentour in den Pfingstferien ist ein Erlebnistag für Jung und Alt. Der Eintritt in den Tierpark ist kostenpflichtig. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 2 Euro. Die BR Moderatoren Irina Hanft, Susanne Günther, Nadine Hauk und Eberhard Schellenberger haben zum Auftakt gleich tierischen Besuch an und auf der Bühne mitten im Park. Zwergwuchskuh Lola, durch einen Gendefekt nicht größer als ein Pony, wird im Mittelpunkt stehen, dazu Lamas und Esel. Außerdem wird das "Recycling-Orchester" erwartet. Es ist Teil des Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche.

In der Bayern-1-Mittagssendung werden Thomas Biechele- Kusch und sein Team die Umweltstation vorstellen, das therapeutische Reiten wird ein weiteres Thema sein und natürlich auch die Inklusion im Tierpark, betrieben von den Mainfränkischen Werkstätten. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten ganz selbstverständlich zusammen. Über die Entwicklung des Tierparks von der Nutz- und Haustierfarm zum familiengerechten Tierpark berichtet u.a. Tierparkleiter Thomas Dodenhoff. Auch die Zukunftspläne wie ein Baumlehrpfad werden Thema sein.

So kommen Sie zum Tierpark Sommerhausen: Mit dem Auto:

Von Würzburg kommend auf der Bundesstraße 13 Richtung Ochsenfurt. Ausfahrt Sommerhausen, auf der Brücke links abbiegen. Nicht in den Ort fahren, sondern über die Kreuzung geradeaus den Berg hoch. Weg zum Tierpark und zu den Parkplätzen ist ausgeschildert.



Mit Bus/Bahn:

Vom Würzburger Hauptbahnhof mit dem Bus 554/555 bis zum Kirchplatz Sommerhausen. 20 Minuten Fußweg durch die Weinberge mit herrlichem Blick aufs Maintal zum Tierpark hinauf.

Oder: Mit der Bahn bis zum Bahnhof Winterhausen, von dort ca. 15 Minuten über die Mainbrücke nach Sommerhausen und dann weiter zum Tierpark. <!-- --> Anfahrtsbeschreibung [Tierpark Sommerhausen]

Hier können Sie uns treffen!