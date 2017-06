Mainfrankentour 2017 Im Naturerlebnisgarten der Vogelschützer

Mit dem Auto:

Aus Richtung Aschaffenburg durch Kleinostheim (Richtung Hanau) fahren. Den Verkehrskreisel am Ortsende an der dritten Ausfahrt verlassen und der Beschilderung "Sport- und Freizeitgelände" folgen. Das Naturerlebnishaus und der Naturerlebnisgarten sind beschildert.

Aus Richtung Hanau auf der B8 Richtung Aschaffenburg bleiben und kurz vor Kleinostheim in den o.g. Verkehrskreisel fahren. Den Kreisel an der ersten Ausfahrt verlassen und der Beschilderung wie oben beschrieben folgen.



Weitere Anreisemöglichkeiten mit Bus und Bahn finden Sie hier: